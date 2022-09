Podismo: domenica 4 settembre la 1° edizione della “San Lorenzo Run”

Una nuova manifestazione podistica si affaccia nel panorama sportivo del ponente ligure. Si tratta della “San Lorenzo Run”, alla sua prima edizione, in programma domenica 4 settembre a San Lorenzo al Mare.

Si tratta di una corsa di 6 Km, non competitiva, che si disputerà lungo le vie del borgo e sul lungomare. La partenza è prevista alle ore 8 alla Marina di San Lorenzo, nell’area antistante l’Hotel Riviera dei Fiori, dove poi ci sarà anche il traguardo. Il percorso prevede tratti della pista ciclabile, della passeggiata a mare e delle vie interne. Ci saranno anche passaggi suggestivi tra gli ulivi, con una bella vista dall’alto del paese.

Un tracciato semplice (vedi foto in gallery), con soli 100 metri di dislivello, che permette anche alle famiglie, che volessero partecipare con genitori e figli, di trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e del divertimento all’aria aperta.

Il costo del pettorale è di 5 euro (gratuito per gli under 13) e garantisce, per i primi duecento iscritti, anche la colazione offerta al termine della gara.

Fino a venerdì 2 settembre è possibile inviare la propria iscrizione scrivendo una mail all’indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com , poi ci si potrà iscrivere direttamente anche sul posto. Sabato e domenica sarà infatti allestito un desk, presso la Marina di San Lorenzo, per le ultime iscrizioni e il ritiro dei pettorali. Il desk rimarrà aperto sabato dalle ore 14 alle 16 e dalle 19 alle 20, e domenica dalle 6:30 alle 7:30.

Al termine della gara è prevista anche una cerimonia di premiazione per i primi tre uomini e le prime tre donne giunte al traguardo.

La giornata proseguirà con la Festa dello Sport, con alcuni eventi ed esibizioni organizzati sia alla Marina sia in paese.

L’organizzazione è a cura del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Atletico San Lorenzo e della Polisportiva Valle San Lorenzo. La gara ha anche ricevuto il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare. Main Sponsor Marina di San Lorenzo.