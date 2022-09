Sanremo: il ‘miracolato’ Max Angioni conquista il pubblico del teatro Ariston in un viaggio tra social, talent e la maledizione di arrivare secondo

Max Angioni è un nome nuovo per il grande pubblico della comicità, ma non lo è per chi da anni segue i nuovi talenti dell’umorismo all’italiana.

Nato come animatore per le feste dei bambini (non evita di sottolinearlo) e poi scoperto dal talent scouting di Zelig, in pochi anni è arrivato al grande pubblico con Italia’s Got Talent e Lol2 passando per Le Iene e ieri sera ha ‘vestito’ con estrema naturalezza un palco pesante e prestigioso come l’Ariston di Sanremo.

Senza celare la comprensibile emozione, autodefinitosi ‘miracolato’ come da titolo del suo show, Max Angioni ha accompagnato il pubblico dell’Ariston in un viaggio tra attualità, conversazioni e commenti social, sport, talent e la maledizione di arrivare secondo. E non è mancata l’attesa incursione del poliedrico Kevin Scannamanna.

Max Angioni è consapevolmente orgoglioso di essere un ‘miracolato’ con la sua escalation frutto di una comicità che diventa strumento divertente e ricco di continui inaspettati spunti tale da rendere accessibili anche argomenti apparentemente troppo sacri da concedere all'ironia, filtrandoli attraverso una lente leggera e brillante.

Per lui il palco dell’Ariston non può che essere traguardo e nuova partenza.