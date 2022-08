Le criptovalute sono in circolazione da qualche anno e senza dubbio stanno diventando sempre più popolari. La domanda che tutti si pongono è quindi la seguente: Le criptovalute diventeranno la valuta del futuro? Ci sono alcune ragioni per le quali potrebbero prendere il sopravvento sulle valute tradizionali. Vediamo di seguito alcuni di questi motivi!

Le criptovalute sono decentralizzate

Ciò significa che non sono soggette ai capricci dei governi o delle istituzioni finanziarie. Questo è un punto di forza per molte persone, in quanto aggiunge un livello di stabilità e sicurezza.

Le criptovalute sono anche globali, il che le rende molto convenienti per le transazioni internazionali. Le valute tradizionali possono essere difficili da trasferire tra paesi diversi, mentre le criptovalute possono essere trasferite facilmente e senza problemi.

Il livello di sicurezza delle criptovalute

Le transazioni sono verificate da un'enorme rete di computer sparsi in tutto il mondo, che ne rende impossibile la violazione. Le transazioni sono in genere completate attraverso un processo chiamato "mining", che è essenzialmente un modo per verificare la transazione e garantirne la sicurezza. Questo rende molto difficile per chiunque introdursi in un sistema di criptovalute o rubare le monete.

Come investire in criptovalute se si è principianti?

Oggi acquistare criptovalute è diventato un interesse comune per gli investitori individuali. Esistono piattaforme specializzate in questo campo, ma a volte trovare quella giusta è un compito arduo. Per i principianti il modo migliore è consultare le guide all'acquisto di criptovalute che mettono a confronto tutte le opzioni possibili.

Il rischio delle criptovalute

Se da un lato ci sono molte ragioni per cui le criptovalute potrebbero finire per prendere il sopravvento sulle valute tradizionali, dall'altro ci sono anche alcuni rischi che devono essere considerati. Ad esempio, il valore delle criptovalute è molto volatile. Possono salire o scendere di valore molto rapidamente e questo le rende un investimento rischioso. C'è anche il rischio che il sistema possa essere violato, anche se sembra improbabile visto il livello di sicurezza esistente.

Le criptovalute avranno successo?

Molti esperti ritengono che le criptovalute siano destinate a rimanere e a diventare la valuta del futuro. Tuttavia, ci sono anche alcuni scettici che non ne sono così sicuri.

Ogni giorno un numero sempre maggiore di aziende inizia ad accettarle come mezzo di pagamento e ci sono persino sportelli automatici dove è possibile acquistarle. Man mano che si diffondono, la loro popolarità continuerà a crescere.

Cerchiamo quindi di riassumere se le criptovalute sono destinate a rimanere o meno, esaminando i loro vantaggi e svantaggi.

Vantaggi

- Le criptovalute sono decentralizzate e non sono quindi soggette ai capricci dei governi o delle istituzioni finanziarie.

- Sono inoltre globali, il che le rende molto convenienti per le transazioni internazionali.

- Anche il livello di sicurezza delle criptovalute è molto elevato. Le transazioni sono verificate da un'enorme rete di computer sparsi in tutto il mondo, che ne rende impossibile la violazione.

- Le criptovalute stanno diventando sempre più mainstream: le aziende le accettano come pagamento e ci sono sportelli automatici dove è possibile acquistarle.

Svantaggi

- Il valore delle criptovalute è volatile e può salire o scendere rapidamente.

- C'è sempre il rischio che il sistema venga violato.

Quindi, le criptovalute diventeranno la valuta del futuro? Solo il tempo potrà dirlo! Ma di certo presentano molti vantaggi rispetto alle valute tradizionali. Vale quindi la pena di tenerle d'occhio!