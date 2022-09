In che cosa consistono i pc da gaming

I pc da gaming consistono per l'appunto in dei pc differenti rispetto a quelli personali e utilizzati normalmente per guardare serie tv, lavorare o fare attività classiche. Tali dispositivi sono per l'appunto appositi per giocare su differenti piattaforme con dei giochi di ottima qualità, e sono stati realizzati con dei componenti che ne rendono l'utilizzo estremamente fluido. La qualità varia ovviamente a seconda della fascia di prezzo alla quale appartiene il pc da gaming. Le loro specifiche infatti consentono di giocare con dei videogiochi, anche di ultima generazione, e tra i componenti principali sono presenti la memoria RAM, il processore e la scheda grafica. Attualmente sono presenti tantissimi modelli aventi delle unità d'archiviazione SSD, le quali rendono il videogioco ancor più bello e di qualità. Oltretutto i pc da gaming di ultima generazione sono caratterizzati da dei LED che ne rendono l'estetica ancor più bella. A seconda dei videogiochi è possibile che i pc da gaming possano surriscaldarsi: normalmente questo è un problema in quanto nel peggiore dei casi compromette l'intera attività di gioco, ma vi sono dei sistemi di raffreddamento appositi che consentono di tenere sotto controllo la temperatura fino a portarla nuovamente alla normalità. Per scegliere un pc da gaming servono determinate conoscenze inerenti ai componenti principali: tale strumento deve essere scelto a seconda delle proprie esigenze.

Sistema di raffreddamento e videogiochi da usare

Tra le componenti più importanti è presente per l'appunto il sistema di raffreddamento. Questo elemento è a dir poco essenziale e lo si può scegliere a seconda dei videogiochi che si utilizzano o della quantità di tempo spesa a giocare con il pc. In ogni caso il sistema di raffreddamento deve essere presente, così da evitare che il calore emanato dal pc rimanga e persino aumenti. E' inoltre fondamentale tenere in considerazione la stessa manutenzione del proprio computer: questa può variare a seconda della tipologia di pc da gaming e del loro sistema di raffreddamento. Nello specifico, se quest'ultimo è ad aria e pertanto caratterizzato da ventole e dissipatori, lo si può scegliere in quanto non solo economico ma anche facile da pulire. In particolar modo si consiglia di pulirlo frequentemente per evitare che la polvere si infiltri, ostruendo il sistema di raffreddamento.

Scheda madre

Infine l'ultimo componente principale di un pc da gaming consiste nella scheda madre. Questa è fondamentale per un pc gaming così come per un qualsiasi altro pc ed è di tale importanza in quanto influenza anche altri componenti importanti. Si consiglia di trovare una scheda madre avente uno slot PCIe x16, così da garantire un ottimo investimento per il futuro: tale elemento all'interno della scheda madre infatti consente di aggiungere un'altra scheda grafica oltre a quella già presente. Una scheda madre con quello slot consente di avere automaticamente la possibilità di aumentare le prestazioni del proprio pc gaming, così da avere esperienze ancor più migliori di gioco. Qualora il pc gaming non abbia un'unità SSD si consiglia di comperare una scheda madre avente l'M.2, ossia uno slot che consente di installare un'unità SSD in futuro. E' fondamentale conoscere tutti i dettagli della scheda madre e del resto del pc, così da eventualmente trovare delle componenti in grado di compensare alcune mancanze e poter giocare con ottime prestazioni.