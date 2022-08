Cosa non deve mancare quando si sviluppa un sito web

Nella creazione di siti web ci sono alcuni fattori molto importanti da tenere in considerazione per ottenere ottimi risultati ed eccellenti prestazioni del prodotto finale.

Un buon sito non è solo bello graficamente o veloce oppure ben scritto con tanti contenuti interessanti e accattivanti. Uno ottimo spazio online è in realtà un insieme di elementi, studiati attentamente per poter dare a professionisti e attività uno strumento di lavoro in più con il quale proporsi al pubblico.

Ecco dunque cosa non deve mancare mai ad un buon sito web:

● Usabilità. Serve tenere conto dell’esperienza dell’utente che navigherà all’interno del sito. Il percorso di ricerca deve quindi essere intuitivo e semplificato al massimo. Se le informazioni non si trovano subito e velocemente è facile che l’utente abbandoni il sito in cerca di strade più facili.

● Hosting: fondamentale il “parcheggio” del tuo sito per garantire

● Attenzione al Web design. Un sito ha anche una componente estetica di cui tenere conto, pur sempre ragionando in termini di usabilità. La grafica deve perciò essere ben studiata, adatta agli obiettivi del sito e nel contempo accattivante per attirare l’utente e invogliarlo a navigare.

● Contenuti. La realizzazione siti web passa anche per un ottimo web content. La creazione di contenuti di valore, che tengono conto del tone of voice del cliente e aggiornati con costanza, permettono di avere da parte dell’utente una maggiore permanenza, in termini di tempo, all’interno del sito.

● Sito responsive. Perché un sito sia davvero uno strumento efficiente serve tenere conto, durante la sua realizzazione, dei dispositivi su cui verrà visualizzato. L’adattabilità dunque non deve essere considerata un plus, ma un fattore imprescindibile.

● Ottimizzazione nei motori di ricerca. Se non viene trovato dagli utenti, un sito è inesistente. Per questo in fase di creazione si procede ad un’attenta analisi SEO e alla scrittura di contenuti non solo accattivanti ma anche pensati per mettere maggiormente in evidenza il sito nei motori di ricerca, Google in primis.

● Spazio all’e-commerce. Sempre più attività si stanno aprendo alla vendita online e per questo i siti diventano vetrine importanti dove mostrare i propri prodotti. Servono quindi strutture capaci di supportare un utilizzo da parte dell’utente che è chiaramente differente da quello di un sito statico.

L'abilità nella realizzazione siti web sta proprio nel tenere conto di questi importanti elementi, anche se un ottimo sito deve sempre considerare prima di tutto il cliente. Solo ascoltando ciò che questo desidera ed entrando in empatia con lui e il suo mondo è possibile creare uno spazio virtuale che lo rappresenti davvero.

La tecnica si rivela fondamentale per l’architettura del sito, ma la componente umana rimane sempre quel qualcosa in più, capace di fare la differenza.