Tutto pronto per la stagione 2022/2023 della pallavolo regionale ligure.

Il Riviera Volley Sanremo si prepara con due formazioni, una maschile e una femminile, e conferma l'inscrizione ai campionati con l'abbinamento sponsor a Grafiche Amadeo.

Pe quanto riguarda il settore tecnico è confermato Massimo Cogli per la Serie C maschile e la coppia Guadagnoli-Contini per quella femminile.