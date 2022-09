Ventimiglia: la coppia Bosio-Lampugnani si è aggiudicata la terza edizione del memorial 'Franco Paganelli'

Cala il sipario sul terzo memorial 'Franco Paganelli'. Secondo Bosio e Paolo Longagnani, portacolori della Roverino, hanno conquistato il Trofeo San Secondo, messo in palio dalla stessa Roverino in occasione della gara nazionale di propaganda diretta dall'arbitro Giuseppe Nappi.

La coppia dei frontalieri ha superato in finale il tandem Angelo Cappato-Vilmauro Negro, in campo per i colori del Sanremo, prevalendo per 13-8. Terzo posto per Cellese, con Roberto Apicella-Loris Ferrero (battuti 11-8 da Sanremo) e San Domenico Beccaria, con Ugo Bianchi-Armando Bracco (sconfitti 12-6 da Roverino).