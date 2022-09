Pallanuoto femminile, Erica Bottiglieri alla Rari Nantes Imperia: i giallorossi battono il primo colpo di mercato

Le prime parole di Erica in giallorosso:" Sono felicissima della scelta che ho fatto. Il progetto mi ha subito incuriosita. Gli obiettivi posti sono inclini al mio modo di vedere questo sport. Conosco l'allenatore e la società da parecchi anni ma soprattutto mi riavvicino ad un luogo a me molto caro come la Liguria, alla quale mi legano tanti ricordi. Ad Imperia voglio divertirmi e togliermi più soddisfazioni degli anni passati."

Da tutta la Rari: BENVENUTA ERICA