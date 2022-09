Diano Marina: stasera per la prima volta il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta streaming

Per la prima volta nella storia del comune di Diano Marina, questa sera il consiglio comunale sarà visibile anche in streaming. Si tratta di una svolta importante per l’assise della città degli aranci, che si adegua così ai molti altri comuni della nostra provincia che, già da tempo, trasmettono il Consiglio in diretta sul web.

"L'amministrazione – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Francesco Bregolin - in un ottica di maggiore coinvolgimento della cittadinanza ha investito nel nuovo impianto sia audio che video per poter permettere ai dianesi di seguire i lavori del consiglio comunale. Negli ultimi anni ci siamo abituati alla maggior digitalizzazione della pubblica amministrazione e, in questo modo, anche Diano Marina ha fatto un passo in avanti. Siamo curiosi di vedere la partecipazione”.

La seduta sarà visibile cliccando QUI.