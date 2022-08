Emergenza idrica, la Croce Rossa in prima linea per dissetare l’entroterra imperiese (video)

Anche la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Liguria in prima linea contro la crisi idrica in questa calda estate.

Come accade dalla fine di luglio anche stamattina i volontari hanno riempito l’autobotte da 32mila litri e per la distribuzione nei centri dell’entroterra attraverso anche la collaborazione con Rivieracqua.

“Siamo in convenzione con Rivieracqua dal 29 di luglio -spiega la portavoce Cristiana Pepino - che portiamo l’acqua in provincia di Imperia con questa autobotte. Siamo andati nei comuni di San Bartolomeo al Mare, di Cervo, Vessalico, Chiusanico prevalentemente alle ditte agroalimentari che così non devono richiamare l'acqua dall'acquedotto lasciandone alla popolazione una maggiore. Ora la situazione è un pochino migliorata dopo queste piogge per cui l'attività è meno intensa. Abbiamo volontari un po’ da tutta la regione che si sono alternati ovviamente. È una attività, comunque impegnativa”.

"Carichiamo -dice il volontario Mario - e scarichiamo nei comuni e nelle aziende. Rivieracqua ha un furgoncino con una cisterna da 10 mila litri. A caricare ci mettiamo una cinquantina di minuti, a rovesciarla nelle vasche ci vogliono anche 3 ore”. “Il servizio dovrebbe terminare a metà settembre poi si valuterà, dipende dall’emergenza”, conclude Cristiana.