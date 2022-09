Inchiesta sui parchi giochi di Taggia: il sindaco rassicura i genitori "Vi spiego come interverremo"

"Abbiamo una chiara visione su quelli che sono gli interventi per le famiglie di Taggia, in particolare per i parchi giochi": è quanto assicurato dal sindaco Mario Conio, al quale abbiamo portato le istanze di alcuni genitori e nonni con cui abbiamo tracciato una fotografia sul servizio degli spazi gioco per i bambini. La richiesta di maggiori controlli e di un rinnovamento delle aree coincide con quella che è la visione della amministrazione comunale.

"C'è molta attenzione sull'argomento - spiega il primo cittadino e riferendosi poi al parco giochi nel viale delle palme aggiunge - e a settembre contiamo di dare il via al cantiere per il nuovo edificio scolastico e contestualmente dovremo chiudere tutto il parco giochi. Non vogliamo però che le famiglie subiscano questo disagio e debbano rinunciare al servizio".

In che modo interverrete? "I lavori per la scuola dureranno almeno due anni. Quindi stiamo valutando due soluzioni alternative nel viale delle Palme che prevedono lo spostamento dei giochi. La prima ipotesi è di usare l'area verde di fronte al supermercato, la seconda è di occupare parte del posteggio di via Caboto e l'area adiacente sul viale. L'idea è di usare una delle due zone indicate, posizionando giochi e pavimentazione antitrauma. Si tratta di una soluzione provvisoria, visto che in una seconda fase, impegneremo 290mila euro per riqualificare l'intero parco giochi del viale che andrà ad avere lo stesso profilo della nuova scuola".

A Taggia invece che cosa risponde alle segnalazioni dei cittadini? "Per le posizioni di via Anfossi - replica il sindaco - cercheremo di intervenire ma ritengo anche che il posizionamento della recinzione sul campo tra le due scuole sia già un'ottima risposta per evitare una commistione di spazi tra bambini di età diverse".