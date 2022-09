Pallapugno femminile, ad Amici del Castello la prima edizione della Coppa Italia. In finale battuto 9-0 San Leonardo

Amici del Castello si aggiudica la prima edizione della Coppa Italia di pallapugno femminile. Le ragazze del dt Agnese hanno sconfitto San Leonardo per 9-0, in una finale tutta imperiese ed arbitrata dalla coppia Meistro-Salvetto.

Rebecca Klippl , fin dai primi scambi, ha messo subito i mostra le sue qualità palesando anche una migliore condizione fisica. Oltre al capitano, nella formazione biancorossa compaiono: Lara Ghigliazza, Lorenza Mignone, Alessia Mela e Cecilia Alassio, subentrata a gara in corso.

Dopo il successo nella finale d’andata per lo scudetto, arrivato mercoledì scorso al ‘Quaglia’, le castellotte hanno fatto il bis sul campo di Bormida allargando così il proprio palmares. La sfida tra Amici del Castello e San Leonardo continuerà domenica 4 settembre (ore 19)allo sferisterio ‘De Amicis’ di Torrazza: le due squadre daranno vita alla finale di ritorno per lo scudetto. Le castellotte cercano il successo che consegnerebbe loro il terzo scudetto di fila; le imperiesi devono vincere per allungare la serie fino alla ‘bella’.

Ieri sera, sempre a Bormida, si era disputata la finale di Coppa Italia maschile Serie A. Ha trionfato il forte Max Vacchetto con la sua Cortemilia. Dopo un inizio di studio, con Castagnole che sembrava riuscire a giocarsela alla pari, i gialloverdi hanno preso il largo chiudendo la contesa sull’ 11-3 e aggiudicandosi così il trofeo.