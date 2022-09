Calcio. Coppa Italia di Promozione, Ospedaletti corsaro a Ventimiglia con le reti di Cassini e Negro

Secondo impegno di Coppa Italia e secondo successo per gli orange dopo il poker di domenica scorsa all’esordio contro la Golfo Dianese.

L’Ospedaletti ha avuto la meglio al ‘Morel’ contro il Ventimiglia in una sfida tra due formazioni reduci dalla retrocessione.

Nel primo tempo gli orange si sono resi pericolosi con la traversa colpita da Manno e un doppio tentativo di Cassini. Per il Ventimiglia si è fatto vedere Sparma in un paio di occasioni.

La gara si è accesa nella ripresa. Al 55’ l’Ospedaletti trova il vantaggio con Cassini che si accentra, scambia con Alasia e insacca.

Il Ventimiglia trova il pari al minuto 78 con la conclusione potente e precisa di Aretuso che si infila sotto l’incrocio dei pali.

Ma il cuore orange non molla mai e, al 90’, Negro firma la rete del definitivo 2-1 sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo.

Con la vittoria odierna l’Ospedaletti balza in testa alla classifica del Girone A di Coppa Italia guadagnando il passaggio del turno con una gara di anticipo.





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini, 3 Saih, 4 Calvini, 5 Negro, 6 Gagliardi, 7 Cassini, 8 Manno. (13 Alasia A.), 9 Alasia G. (15 Bestagno (14 Carnevale)), 10 Alemanno (16 Russo), 11 Calderone (17 Costo)

A disposizione: 12 Sambito

Allenatore: José Espinal



Ventimiglia: 1 Haderbache, 2 Ala (14 Comi), 3 Rea (18 Calcopietro), 4 Ierace, 5 Musumarra (20 Olivieri), 6 Peirano, 7 Sparma (13 Bertone), 8 Aretuso, 9 Gambacorta, 10 Ventre, 11 Bacigaluppi (19 Schittzer)

A disposizione: 12 Zunino, 15 Guiderdone, 16 Saa Zambrano, 17 Mei

Allenatore: Paolo Lamberti



Arbitro: Sig. Martin Virgilio (Imperia)

Assistenti: 1° Sig. Gianluca Lazzaro (Imperia); 2° Sig. Fabio Fioriello (Imperia)



Marcatori: 55’ Cassini, 78’ Aretuso, 90’ Negro



Ammoniti: Alemanno, Costo, Rea