Sanità, Presidente Regione: “Piattaforma prenoto salute e apertura agende per visite ed esami in tutta la Liguria, preziose risorse del nostro sistema sanitario"

“La possibilità per i cittadini di prenotare attraverso il numero verde unico regionale del Cup Liguria (800 098 543 - centro unificato di prenotazioni sanitarie) gli esami o le visite specialistiche su tutto il territorio regionale è una preziosa risorsa del nostro sistema sanitario, che, grazie alla condivisione delle agende tra le diverse aziende e al supporto di Liguria Digitale, va esattamente nella direzione di contribuire alla riduzione delle liste d’attesa. Non dobbiamo dimenticare che fino al 2017 questa opportunità era negata ai liguri, che potevano effettuare visite ed esami esclusivamente nella propria Asl di residenza. Non solo: dal 29 luglio ad oggi, in un solo mese, sono già 5.378 le prenotazioni effettuate dai liguri attraverso prenotosalute.regione.liguria.it, la piattaforma online per prenotare esami radiologici e visite mediche in modo facile e immediato. E’ certamente vero che l’emergenza pandemica ha provocato pesanti ricadute sulle liste d’attesa, ma tutta la nostra sanità è impegnata quotidianamente su questo fronte: dispiace per i disagi segnalati ma ritengo indispensabile ragionare in un’ottica di sistema e, anche se non sotto casa, il sistema sanitario ligure garantisce nella grande maggioranza dei casi visite e gli esami nei tempi previsti, grazie alla condivisione delle agende di prenotazione e alla nuova piattaforma on line dedicata”. Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità in merito alle segnalazioni di alcuni cittadini pubblicate oggi su alcuni quotidiani.



Per quanto riguarda specificamente la situazione nelle specialità citate nell’articolo relativo alla Asl1, l’azienda ha da tempo messo in campo una serie di interventi per ridurre le liste d’attesa. Per quanto concerne la Psichiatria, si sta lavorando per attuare la convenzione con l'università di Genova entro gennaio 2023: in questo modo la psichiatria imperiese potrà diventare centro di formazione, usufruendo degli specializzandi a partire dal terzo anno in modo che possano essere poi inseriti stabilmente in organico.



Sull’Oculistica l’azienda è al lavoro per bandire nuovi concorsi per dirigenti medici: è notizia di questi giorni l’ingresso nel reparto di Imperia di un nuovo dirigente medico neo assunto. Circa le attese legate alla Radiologia, Asl1 sottolinea che presso la Radiologia dell’ospedale di Sanremo sono aumentate le sedute grazie ai doppi turni da parte del personale sanitario. Inoltre è possibile segnalare eventuali problematiche telefonando al numero verde dedicato specificamente alle prestazioni con ‘priorità B’, ossia ‘breve’ da eseguire entro 10 giorni: telefonando all’ 800186044 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 il personale prenderà in carico le richieste, con particolare attenzione alle persone che hanno maggiori difficoltà a muoversi fuori provincia. A disposizione anche i numeri del reparto di Radiologia di Sanremo (0184.536412) e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Asl1 (0184 536 656 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13).