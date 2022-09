Per motivi promozionali dovuti all’imminente uscita del nuovo disco, il rapper VillaBanks non potrà essere presente al concerto previsto per il 30 agosto a Pian di Nave. Confermata nella stessa data l’esibizione di Drefgold.

La produzione, in accordo con il management, ha scelto di rendere gratuito l’evento. Chiunque avesse acquistato il biglietto sarà, ovviamente, rimborsato.