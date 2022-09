'Perché Sanremo è Sanremo', domani sera va in scena lo spettacolo della compagnia 'Musical I love you'

Siete pronti a cantare? Domani sera dalle 21.30 a Pian di Nave andrà in scena lo spettacolo "Perché Sanremo è Sanremo” dedicato alla storia del Festival! Sarà un divertente ed emozionante viaggio nella musica dagli anni Cinquanta ad oggi.

L’evento è curato dalla compagnia sanremese “Musical I love you”. Direzione artistica di Manuela Gaslini.

Band live: Chitarre: Mauro Vero, Marco neri, Tastiere: Riccardo Sasso, Basso: Fulvio Gaslini, Batteria: Ramon Rossi. Voci: Manuela Gaslini, Walter Barbaria, Paolo Rossi, Luca Guerra, Sveva Blancardi. Ballerine: Majla Cordella, Laura Sichetti, Paola Oggero, Arianna Giancola.

Compagnia sanremese nata nel 1998, Musical I love you è composta da un gruppo di artisti uniti dall'amore per la musica e il musical in particolare. Negli anni si sono misurati in messe in scena travolgenti, raffinate e curate nei minimi dettagli.

L’evento, con ingresso a pagamento, fa parte della rassegna “Unoenergy accende la tua estate” organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo.

Il link per informazioni e acquisto biglietti