Oggi ultima giornata del Bordighera Book Festival:ecco il programma

Domenica 28 agosto 2022 ultima giornata della 9° edizione del Bordighera Book Festival (orario 10,00 -20,00).

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria.

PROGRAMMA DI DOMENICA:

ore 10,30 Spazio Europa Fabrizio Perotto “Il portale della Valle Argentina” Porto Seguro Ed.

ore 11,00 Spazio Europa Anna Maria Ceriolo Verrando “Bordighera in poesia” e “Bianca”

ore 11,30 Spazio Europa Giuliana Balzano "Le complicazioni" Leucotea edizioni

ore 15,45 Buga Buga Pier Rossi “Racconti di Bordighera 3. Storie–Ricordi–Vite” Alzani Ed.

ore 16,15 Spazio Europa Umberto Mondini “Dreamliner” Lastaria edizioni

ore 16,30 Buga Buga Marco Ferrini (a cura di Andrea Guandalini) “Sentieri di Felicità” Edizioni Edizioni Centro Studi Bhaktivedanta

ore 17,00 Spazio Europa Franco Fiorucci e Bruno Monticone "Omicidio a fumetti" Etabeta

ore 17,15 Buga Buga Elisabetta Rosaspina “Enigma Evita” Mondadori

ore 17,45 Spazio Europa Moka (Monica Zanon) "Metamare" Il Babi editore

ore 18,00 Buga Buga Ico Ferrero “La guerra di Dino” Prospettiva editrice

ore 18,30 Spazio Europa Max Mao "Il Cavalier Servente” Il cielo stellato edizioni

ore 18,45 Buga Buga Alessio De Benedetti “Flavio” Alzani Editore

Tanta attenzione al territorio:

Domenica 28 agosto (10,30 Spazio Europa) Fabrizio Perotto “Il portale della Valle Argentina” Porto Seguro Editore. Un misterioso tuffo nel passato a Montalto Ligure.

Domenica 28 agosto (11,00 Spazio Europa) Anna Maria Ceriolo Verrando “Bordighera in poesia”.

Domenica 28 agosto (15,45 Buga Buga) Pier Rossi “Racconti di Bordighera 3. Storie - Ricordi - Vite2. Alzani Editore Con il terzo libro si completa la trilogia di Pier Rossi che ha saputo narrare le personalità ed i ricordi più belli di una cittadina che ha superato il mezzo millennio di esistenza e li ha offerti alla lettura dei cittadini e degli ospiti di oggi ed a quelli di domani.

Si conclude Domenica alle ore 18,45 al Buga Buga con Alessio De Benedetti in un ricordo di “Flavio” figura poliedrica di Flavio Maccario, amministratore comunale, ferroviere, coltivatore, escursionista e poeta. Un’antologia di poesie, un volume di componimenti dialettali e bucolici principalmente a carattere agreste . Alzani editore

Infine, in occasione dei 70 anni dalla morte di Evita Peron, il BBF ricorda l’iconica First Lady argentina con la presentazione, domenica 28 agosto alle 17,15 spazio Buga Buga, del libro di Isabella Rosaspina “Enigma Evita” Mondadori. Fu proprio Evita Peron, nel luglio del 1947 ad inaugurare il lungomare di Bordighera, chiamato Argentina proprio in suo onore.

Laboratori e animazione

“A tutto COMICS” 4 giorni fra fumetto e fantasy

10,30-12,30 e 15,00-19,00 – Giornata introduttiva a DUNGEONS and DRAGONS

a cura di Gabriele Alessandro e Daniele Pinotti

Inizia per tutti il viaggio alla scoperta del famoso gioco di ruolo "Dungeons & Dragons", visto recentemente nella serie TV "Stranger Things". I giocatori potranno interpretare le parti di eroi calati in un mondo fantastico, tra creature mostruose, incantesimi e avventure. I partecipanti vivranno in prima persona l'avventura proposta dai Dungeon Master, veri e propri narratori del gioco, che accompagneranno i giocatori nella loro missione, ponendoli davanti a sfide di ingegno e combattimenti contro creature di vario genere.

Per i meno esperti , i narratori proporranno l'avventura introduttiva "Lacrime di Stelle" realizzata dal gruppo Genitori di Ruolo .

Per partecipare è gradita la prenotazione al numero 3392762147

ore 16,30 – Dimostrazione di L.A.R.P. (Live Action Role – Playing)

a cura di Joshua Attanasio e Fabrizio Fusco

Insieme al L.A.R.P ci sarà una narrazione con partecipazione del pubblico con oggetti di scena e costumi, tutti coloro che lo desiderano, potranno essere protagonisti della loro avventura in Corso Italia (zona San Paolo). Si attendono i valorosi che affronteranno i migliori guerrieri nell'arena di combattimento, mettendo alla prova il proprio valore e il proprio coraggio.