Lucinasco: cambio programma al concerto di stasera, accanto all'organista Stefano Pellini ci sarà il saxofonista Pietro Tagliaferri

A causa di un improvviso malore del trombettista Francesco Gibellini il concerto di questa sera ore 21.00 a Lucinasco vedrà accanto all'organista Stefano Pellini il saxofonista Pietro Tagliaferri.

Il Duo Tagliaferri Pellini Riverberi: Pietro Tagliaferri, sax soprano; Stefano Pellini, organo

G. F. Händel (1685-1759)

A. Corelli (1653-1716)

C. Franck (1822-1890)

P. Davide da Bergamo (1791-1863)

Astor Piazzolla (1921-1992)

B. Slagedal (1937)

Concerto op. 4, n. 5 in Fa (1738), per organo e

orchestra (Large Allegro Alla Salina Prezzo (C)

"Lascia ch'io piangs" (dul "Rinaldo" HWY 7)

Sarabanda in Re minore

Sonata 2 op. 3

Sortie in F (da "L'organiste")

Elevazione

Ave Maria

Variazioni su un'aria popolare norvegese

"A How Sale Det Skal Bli Koral (corale)

Song (canzone) Floyteljed (uono del flauto)

Langelesk

Frydgesong (canto di gioia)

P. Tagliaferri (1964) M. Berzolla (1963)

Il progetto "Riverber" nasce nel 2003 dalla collaborazione tra Pietro Tagliaferri e il compositore Massimo Berzolla, con l'idea accostare il sax soprano all'organo con un consapevole progetto musicale, creando un repertorio unico e affascinante. Nel 2009 la formazione si è rinnovata con l'organista Stefano Pellini e con l'apporto della sua esperienza e cultura. L'attività del Duo si è sviluppata in più di duecento concerti negli Stati Uniti, in Messico, Polonia, Austria, Germania, Spagna e nelle più prestigiose Rassegne organistiche italiane, riscuotendo ovunque unanime consenso, Sei sono le realizzazioni discografiche per Stradivarius ed Elegia Records (il Cd monografico su Bach inciso per Elegia ha riportato il giudizio di "eccezionale"), con critiche degne di nota sulle più importanti riviste specializzate, dove Riverberi ha dimostrato la propria duttilink in un vasto repertorio che abbraccia un arco temporale dal Rinascimento alla contemporaneità.