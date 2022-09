Sanremo: perdita d’acqua dall’asfalto a Bussana, un altro schiaffo all’emergenza idrica. I residenti: “Abbiamo chiamato subito, ma interverranno domani” (video)

La perdita in via Marsala a Bussana

In un periodo nel quale ogni singolo metro cubo d’acqua assume un’importanza rilevante, da Bussana arriva l’ennesimo schiaffo all’emergenza idrica che tutto il Ponente sta vivendo ormai da mesi.

Come si vede dalle foto e dal video che pubblichiamo, dall’asfalto di via Marsala stanno uscendo litri d’acqua che si stanno riversando sull’asfalto sotto gli occhi attoniti dei residenti.

Immediatamente sono partite le chiamate ma, stando a quanto ci riferiscono i presenti al momento del guasto, pare che Rivieracqua abbia rinviato l’intervento a domani.

Intanto per tutto il giorno e per tutta la notte l’acqua continuerà a uscire andando sprecata sull’asfalto.

Nelle ultime settimane sono state molteplici le segnalazioni arrivate alla nostra redazione in merito a perdita d’acqua e sprechi non certo tollerabili in un periodo di emergenza. Vero è che la rete ‘colabrodo’ non è novità di questi giorni, ma è anche vero che un intervento più celere potrebbe evitare la perdita di un bene sempre più prezioso.

Aggiornamento delle 19: a seguito delle segnalazioni dei residenti e dopo il nostro articolo, nel tardo pomeriggio Rivieracqua è intervenuta per transennare la zona e predisporre l'intervento. L'acqua è stata chiusa in modo da evitare ulteriori sprechi.