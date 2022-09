Sanremo: in due sul monopattino e in contromano, investita ieri una donna in via Zeffiro Massa

Saranno eseguiti domani tutti i riscontri della Polizia Municipale di Sanremo, in relazione a un incidente avvenuto ieri poco dopo le 13 in via Zeffiro Massa, sulle strisce pedonali a ridosso dell’incrocio con via Borea.

Secondo una prima ricostruzione fatta anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto, due giovani che erano a bordo i un monopattino e che viaggiavano contromano, hanno investito una donna che stava attraversando regolarmente sulle strisce. La donna, fortunatamente, ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo di media gravità. Ma l’incidente riporta d’attualità la pericolosità di alcuni monopattini e, soprattutto, il fatto che non siano soggetti all’obbligo dell’assicurazione.

Da evidenziare come uno dei due giovani (che ai prima vista sembravano sotto l’effetto di farmaci o altre sostanze) sia fuggito via a bordo del monopattino, anche se fortunatamente è stato poi fermato in corso Mombello, grazie alla segnalazione di un passante che lo ha visto in condizioni psicofisiche pessime.

L’altro, invece, è stato subito fermato. Entrambi i giovani sono stati accompagnati al pronto soccorso del ‘Borea’ per tutte le analisi, i cui riscontri saranno valutati domani. Situazione analoga per il monopattino che, secondo i primi riscontri, non sarebbe a norma vista la velocità a cui andava e, in più, sul mezzo, viaggiavano due persone.

Purtroppo il caso di ieri riporta alla luce una situazione poco normata dal codice della strada, relativa proprio ai monopattini che, da tempo, sfrecciano sulle strade delle città e, in taluni casi anche in quelle extraurbane con gravi pericoli per eventuali incidenti. Ora, ovviamente, vista l’assenza di un’assicurazione per il monopattino di ieri, ci si chiede chi e come risarcirà la donna investita.