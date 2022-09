Mobilitazione di soccorsi, oggi pomeriggio ai ‘Laghetti’ di Rocchetta Nervina, per una donna che ha riportato alcuni lievi traumi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e i Vigili del Fuoco. La donna è stata poi portata in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.