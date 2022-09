Weekend in provincia di Imperia: ecco cosa fare e cosa vedere oggi e domani

Sono ancora tante le cose da fare e da vedere in provincia di Imperia in questo ultimo fine settimana di agosto. Ce n’è per tutti i gusti e, come leggerete, c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, passeggiate, musica, animazione e il focus sull'Ormeasco: questi i principali contenuti dell'Expo Valle Arroscia in corso si svolgimento a Pieve di Teco. Un weekend di festa alla scoperta delle bellezze del territorio, dei prodotti tipici, dei carrugi, delle botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri. Ospite della manifestazione Paolo Massobrio, giornalista e grande esperto di enogastronomia. L’Expo Valle Arroscia rappresenta un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi di mezza estate quindi un appuntamento che buongustai, camminatori e famiglie non devono farselo scappare (il programma a questo link)



Scendendo sulla costa un po’ di cultura non guasta e allora cosa c’è di meglio che visitare il ‘Bordighera Book Festival’? L’evento letterario è in corso di svolgimento in Corso Italia dove sono radunate case editrici provenienti da tutto il territorio italiano che propongono le nuove uscite editoriali.

Oltre all'area espositiva anche un settore riservato agli Incontri Letterari con autori locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri si svolgono presso appositi spazi allestiti nella via (Spazio Buga Buga e Spazio Europa). Fra gli ospiti della nona edizione: Lorenzo Beccati autore televisivo, Antonella Boralevi giornalista e conduttrice televisiva, Anna Dalton attrice italo-irlandese, Veronica Pivetti attrice e conduttrice, Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice, Andrea Vitali scrittore (il programma del dettaglio a questo link)

Spettacoli pirotecnici, corsa podistica, musica live e spettacoli teatrali nel centro storico a cura del Comitato San Benedetto: Taggia ripercorre il suo passato, celebrando il suo patrono con l’evento ‘Sulle Orme di San Benedetto’ iniziato già ieri con la prima edizione della Taggia Naturan Trail, una corsa tra le piazze e i caruggi del borgo. Il clou della festa è oggi grazie ad ‘Assaporando Taggia’ che ospiterà le prelibatezze locali nel centro storico (dalle h 18); dalle 21.45 spazio alle ambientazioni sotto le stelle dei Comitati dei Rioni: momento intenso e suggestivo lo spettacolo con i fuochi d'artificio alle 21.15 sul ponte romanico e alle 23.45 sul campanile di Santa Maria del Cannetto, a cura dell’Associazione Fuochi Storici. Il tutto arricchito dalla musica live, e dagli spettacoli teatrali nel centro storico a cura del Comitato San Benedetto.

Una proposta interessante è ‘FAI un giro in vigna’: evento cultural-enologico-conviviale che propone un'esperienza da vivere in un'azienda agricola di Imperia. La visita consentirà di conoscere la coltivazione della vite e dell’ulivo nel Ponente Ligure, di scoprire la tecnica costruttiva dei muri a secco, tipica del nostro territorio, e di offrire al termine una degustazione di vino. Si tratta di un'iniziativa regionale del Gruppo Giovani del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano). Due le partenze: primo gruppo alle 11, secondo gruppo alle 17 (prenotazione obbligatoria sul sito).



Ospedaletti questa sera propone ‘La Notte Orange’ con varie iniziative: mercatino per le vie del centro, intrattenimento musicale in Piazza Piazza IV Novembre e in Piazzetta della Fontana, uno spettacolo teatrale in Piazzetta Sant’Erasmo,

Passiamo agli appuntamenti per i più golosi: a proporre Street Food e degustazioni di vari tipi di birre sono Ventimiglia, Riva Ligure e Cipressa. Nella città di confine oggi e domani si potrà degustare cibo da strada sul Lungomare Varaldo. A Riva Ligure è in corso di svolgimento uno Street Food con Chef on the road accompagnato da musica live. ‘Birre vive sotto la Torre’ è invece la sagra enogastronomica con musica presso la Torre Gallinara di Cipressa.

Per tutti i gusti sono invece gli appuntamenti con gli eventi musicali. Per quelli di oggi si spazia dalla musica più commerciale a quella classica come quella proposta al Santuario di Montegrazie di Imperia con il concerto ‘Il Violino Virtuoso’ dove saranno eseguite musiche di Corelli, Schumann, Paganini. Nella città di confine sarà il concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia ad allietare il pubblico in Piazzale San Secondo. Bajardo ospiterà un concerto con Musica celtica e folk Irlandese nella Chiesa di San Rocco e a Lucinasco l’appuntamento è con l’ultimo appuntamento 2022 de ‘I Concerti sul Lago’ con un concerto per tromba e organo nella parrocchiale dei SS Stefano e Antonino.

Passando alla musica dei giorni nostri, appuntamento imperdibile a Diano Marina con il recital concerto su ‘Lucio Dalla 10 anni dopo’ nell’ambito della rassegna ‘Folk in Diano 2022’. Appuntamento alle ore 20.30 a Villa Scarsella. I Giardini Lowe di Bordighera faranno da teatro alle musiche di Lucio Battisti grazie alla band de ‘I Nuovi Solidi’. Musica live con la Karibe Band in Piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare e un oncerto de ‘I Compagnia Lunatica’, cover band Vasco Rossi, a Perinaldo.

Passando al teatro Diano Marina propone l’operetta in tre atti di Franz Lehar ‘La Vedova Allegra’ nell’ambito della rassegna estiva ‘Estate Musicale Dianese’. L’appuntamento è per le ore 21.30 a Villa Scarsella. Sempre teatro ma quello dialettale viene proposto a Sanremo, Santo Stefano al mare e a Ceriana. Piazza San Siro della città dei fiori ospita questa sera uno spettacolo della Compagnia Stabile Città di Sanremo dal titolo ‘Chelu meschin’, ‘Mi a son che ti sai che mi a son’ è invece il titolo della commedia dialettale in programma in Piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare mentre in Piazza Marconi a Ceriana andrà in scena una commedia dialettale a cura della Compagnia teatrale Cerianasca.

Per i più discotecari e amanti della musica ecco alcuni eventi in programma sabato e domenica a Sanremo. Il Boca Beach dalle 13.00 di oggi, con il pranzo più pazzo della riviera, non perderà tempo per farvi godere il ‘PicNic’ più coinvolgente della provincia per festeggiare l’appuntamento conclusivo della stagione estiva, tra show, intrattenimento e un beach party unico e inimitabile al pari dei migliori lidi della Costa Azzurra. Alla sera continua il consueto appuntamento con ‘Bay Music Saturday’ (dalle 23.30): tutti in pista al Bay Club per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle.



Per l’ultimo evento della stagione estiva ‘Regular Star Dj’, domenica appuntamento con l’aperitivo vista mare al Decò Beach impreziosito dall’esibizione del dj Joe T Vannelli con la sua house music. Spostandoci al Bay Club dalle 20.00, appuntamento con ‘That’s Amore’: l’evento storico del locale matuziano si accinge a salutare un altro anno di successi con maestose isole del gusto, musica anni ‘80, ‘90 e 2000 per poi raggiungere il culmine della serata in un divertimento ‘no stop’ fino alle prime luci del mattino con la migliore musica commerciale.



Per conoscere orari e luoghi delle manifestazioni proposte e molto altro ancora consultare l'Agenda Manifestazioni.