Vallecrosia: questa sera a ristorante da Erio, esibizione del tenore Davide Pulia

Aveva cominciato a cantare in pubblico proprio in Riviera, da Erio, a Vallecrosia. Davide Pulia, tenore conosciuto per la sua grande versatilità che gli permette di cimentarsi tanto nel repertorio popolare quanto in quello classico, non appena ha un un po' di tempo torna in Riviera. "Amo - spiega - la Liguria e soprattutto la zona fra fra Arma di Taggia e Ventimiglia dove ho pure tanti amici. E anche Montecarlo. Per questo mi sento anche un po' di queste parti anche se, per lavoro, sono sempre in giro. Conosco molto bene Sanremo e i suoi locali. E ci sono stato anche per periodi relativamente lunghi".



Pulia, origini torinesi, ha preso parte a trasmissioni televisive, si è esibito in molte centinaia, forse migliaia di serate, e recentemente è stato in tournée in Spagna dove tornerà a cantare a ottobre. Proprio stasera ritorna da dove era partito: da Erio a Vallecrosia. Canterà arie della grande lirica, a partire dalla molto impegnativa 'Nessun dorma', per passare al pop e pure alla canzone napoletana. Con lui un altro artista ancora più eclettico: Christian Mauro. Cantante ma anche imitatore. Persino dei versi degli animali.