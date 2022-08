Il programma della terza giornata della 9ª edizione del 'Bordighera Book Festival'

Sabato 27 agosto 2022 terza giornata della 9ª edizione del Bordighera Book Festival (ore 10,00 – 23,00).

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della Città di Bordighera e della Regione Liguria.

PROGRAMMA di Sabato 27 agosto

ore 11.00 - Spazio Europa Maria Pia Zacchi “Il cielo fra gli ulivi” Porto Seguro editore

ore 11.45 - Spazio Europa Giacinto Buscaglia e Massimo Schiavon “Lumecan” Araba Fenice edizioni

ore 16.00 - Buga Buga Marco Ferrini (a cura di MarinoTarantola) “Emozioni”

Il Maschile e il Femminile convivono in ognuno di Noi conoscerli e armonizzarli e viverli con successo. Edizioni Centro Studi Bhaktivedanta

ore 16.15 - Spazio Europa Giovanni Giudici “Doppi destini/double destinies” Atene del ‘Canavese edizioni

ore 16.45 - Buga Buga Raffaella Ranise “Gli Asburgo. Da Sissi a Zita” Marsilio ed.



ore 17.00 - Spazio Europa Antonella Squillace “Leah, dall'altra parte del mare” Leucotea edizioni

ore 17.30 - Buga Buga Andrea Pietrangeli “L’oracolo della leggerezza – Sticazzi” Spazio Interiore edizioni

ore 17,45 - Spazio Europa Claudio Priarone “In cammino tra Castelli e fortezze dell'Imperiese” Erga edizioni

ore 18.15 - Buga Buga Lorenzo Beccati “Uno di meno” Oligo edizioni

ore 18.30 - Spazio Europa Fabrizio Salvucci - Caterina Silvia Fiore “Collisioni - Appunti di un viaggio nella solitudine della pandemia” VJ ed ore



ore 19.00 - Buga Buga Laura Guglielmi “Lady Constance Lloyd. L’importanza di chiamarsi Wilde” Morellini editore

ore 19.15 - Spazio Europa Giovanni Ingrosso "See You in Budapest. Operazione Sole Nero" Il cielo stellato edizioni

ore 21.00 - Giardini PalaParco Veronica Pivetti “Tequila bang bang. Un giallo messicano” Mondadori

Attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana. Il libro gronda sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco 13, esplosioni, ammazzamenti, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare come chips, sigari ripieni di droga, killer muti, centenari carogne, ottantenni sexyssime in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha un effetto inaspettato: mette di buon umore. E ci fa dimenticare, per 420 pagine, i nostri guai.

Presenta il libro Fiorenzo Gimelli Presidente Nazionale Agedo

Laboratori e animazione

“A tutto COMICS” 4 giorni fra fumetto e fantasy

A cura di Alice Tasselli

10.30-12.30 – POKEMON MANIA Crea e colora il tuo Pokemon

16.30-19.00 – Crea il tuo animale fantastico

10.00-12.00 – Laboratorio di MAGIA a cura di Simon Magic

