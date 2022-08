Expo Valle Arroscia: i visitatori coinvolti nei cookin show di Renato Grasso, Salvatore Pinga e Paola Ferrari diventano testimonial dell’Expo 2022 (foto)

Nel segno della tradizione e impreziositi dal ‘Sale della Liguria’, il nuovo brand olfattivo della ‘Terra di Colombo’, e dagli ambasciatori del gusto della nostra regione, sono iniziati i primi appuntamenti dei laboratori del gusto, promossi dall’associazione Antiche Vie Del Sale all’Expo 2022 della Valle Arroscia, che termineranno domenica 28 agosto.



Venerdì 26 agosto, il tema dell’inaugurazione è stato ‘Terra e Mare’, un appuntamento a quattro mani, condotto da Paola Ferrari della cooperativa Aresta e dal ‘Cuoco del Mare’ Salvatore Pinga della cooperativa Imperia Pesca, che ha proposto’ pesce azzurro in salsa aiè’, con una performance al mortaio per la salsa all’aglio di Vessalico abbinata alla Palamita e al Sale di Liguria, cotto in olio extravergine di oliva della riviera ligure DOP e abbinato dai sommelier A.I.S. alle bollicine del 2 Luglio della Tenuta Maffone.



Sabato 27, ‘il discepolo di Escofier’ Renato Grasso, custode della ricetta del ‘brand olfattivo’ della Liguria, ha coinvolto i visitatori con ‘baccalà agliato all’Ormeasco’: una prelibatezza nel segno del progetto regionale che vede l’olio della riviera ligure DOP, il basilico e i vini DOP liguri ambasciatori del marchio ligure nel mondo.



Più che un laboratorio didattico, gli appuntamenti con gli specialisti del gusto delle Antiche Vie del Sale sono stati una vera e propria master class che ha coinvolto anche i visitatori nella preparazione e nella degustazione dei piatti: una formula già sperimentata negli appuntamenti della campagna di comunicazione ‘Le strade del mare’ durante l’evento ‘Spiagge Didattiche’ di Imperia e la dinner experience della Cena in Borgo di Mendatica.



Grande soddisfazione è state espressa dai vertici dell’associazione Antiche Vie Del Sale - Piero Pelassa e Alessandro Navone - per l’interesse dimostrato dai visitatori dell’Expo Valle Arroscia per le iniziative della campagna di comunicazione ‘Le strade del Mare’ che ha visto protagonista il nuovo brand olfattivo della Liguria nella promozione delle eccellenze del nostro entroterra: dall’arte ai prodotti tipici, dalla cucina alle tradizioni culturali.



"Il nostro patrimonio enogastronomico è un punto di forza importantissimo per il territorio - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana- che mostra ulteriori margini di espansione, come dimostrano questi appuntamenti che sosteniamo convintamente. Stiamo investendo molto per fare rete, incrementare il know how, mantenere le tradizioni, al fine di preservare la nostra eredità culturale alimentando la coscienza collettiva sulla produzione agricola e la relativa trasformazione con azioni coordinate’".



"Il turismo enogastronomico è un asset fondamentale e strategico per il nostro territorio e le sue eccellenze - rimarca Gianni Berrino assessore regionale al turismo - dobbiamo puntare sempre di più su un turismo sostenibile, che sappia apprezzare tanto le bellezze delle nostre coste quanto il ‘mare verde’ del nostro entroterra con insieme le tradizioni culinarie legate soprattutto all’autenticità".



Gli eventi della campagna di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’entroterra del ponente ligure, coordinati dall’esperto di marketing Franco Laureri, sostenuti da Agenzia In Liguria, proseguiranno giovedì 1 settembre con un cooking team building in vigna ad Acquetico nella Tenuta Maffone a partire dalle ore 16.00 con attività laboratoriali di cucina cooperativa e degustazioni didattiche a cura della Confraternita dell’Ormeasco.



I laboratori del gusto sono promossi dall’ Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria in collaborazione con la cooperativa Aresta, il Panificio Cacciò, il pastificio Fratelli Porro, l’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Imperia, la cooperativa Imperia pesca, il comitato di tutele dell’aglio di Vessalico e la cantina Tenuta Maffone.