Covid, 94 nuovi positivi in provincia di Imperia: al 'Borea' di Sanremo muoiono due donne

Sono 94 i nuovi casi positivi al covid rilevati oggi in provincia di Imperia, 100 a Savona, 328 in provincia di Genova e 76 a La Spezia; in Liguria complessivamente sono 624 i nuovi casi.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 4.986 di cui 871 test molecolari e 4.115 rapidi.