Riva Ligure: un impianto fotovoltaico per abbassare la bolletta della luce del Comune

Pannelli fotovoltaici per abbattere la bolletta della luce del Comune di Riva Ligure. L'amministrazione del sindaco Giorgio Giuffra da tempo cercava una soluzione per migliorare l'efficientamento energetico del municipio.

La casa comunale occupa un palazzo storico, soggetto a vincolo monumentale che rende impossibile l'installazione dell'impianto sfruttando il tetto. L'escamotage trovato permette al Comune di poter sfruttare ugualmente il contributo di 50mila euro destinato, tramite fondi PNRR, semplicemente dislocando i pannelli a pochi metri di distanza. Questo tipo di intervento non renderà il comune completamente autosufficiente ma nelle previsioni degli uffici abbatterà sensibilmente la spesa.

L'ing. Paolo Conio ha ricevuto l'incarico dall'ufficio lavori pubblici, di predisporre il progetto che porterà all'installazione dell'impianto che sorgerà nel parcheggio alle spalle del comune in via Mazzini. L'idea è di realizzare una pergola su cui poi posizionare i pannelli. Un po' sulla falsariga di quanto visto a Bussana di Sanremo, anche se, nel caso di Riva Ligure, c'è da augurarsi che non faccia la stessa fine, visto che giace inutilizzato da anni.