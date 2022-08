Progetto lungomare di Bordighera: la Soprintendenza scende in campo per le araucarie monumentali

"Era perciò parso quasi incredibile - sottolinea il Consigliere di opposizione Mara Lorenzi - che il progetto definitivo per la riqualificazione del Lungomare Argentina presentato nell’ottobre 2021 alla Commissione Consiliare sull’Urbanistica neppure menzionasse il vincolo per la tutela del filare di Araucaria. E che l’unica risposta alle nostre richieste per tutelarne la sicurezza fosse stata una brevissima relazione agronomica che in 4 righe e mezzo indicava che il filare non sarebbe stato danneggiato. Il motivo di temere per le Araucarie è che alcuni interventi previsti sul lungomare potrebbero arrecare danno al loro apparato radicale. La rimodulazione delle aiuole e ridefinizione dei giardini previste nel progetto possono cambiare il piano di campagna. E sappiamo dalle 'Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali' (Mipaaf 2020) che 'anche semplici cambi di livello del terreno (riporti o asporti) influenzano gli scambi gassosi del suolo e incidono pesantemente sulla vitalita’ delle radici assorbenti'. Il progetto integrato della pista ciclabile lungo la ferrovia prevede la realizzazione di un massetto di cemento armato al limite dei tronchi di alcune delle araucarie oltre a scavi per sistemare servizi idraulici e illuminazione, creando un rischio immediato per gli apparati radicali. Le Linee Guida sono chiarissime e con buon motivo: qualsiasi danno alle radici di alberi monumentali è semplicemente vietato".