La Trattoria dalla Etta di Imperia porta anche l'Olio DOP Riviera Ligure su RAI 1

Sta arrivando il momento della Liguria nella popolare trasmissione Camper di Rai1. Una trasmissione che racconta il viaggio italiano a forte componente agroalimentare, formato estivo prima del ritorno de 'La Prova del Cuoco' sull’ora di mezzogiorno. All’interno del magazine, condotto da Roberta Morise e Tinto, c’è uno spazio noto come Nella Vecchia Trattoria. Qui Federica De Denaro conduce e giudica una sfida tra due regioni diverse. Dal 29 agosto al 2 settembre la Liguria sfida il Lazio. La Liguria sarà rappresentata dal ristorante tipico “La Etta” di Imperia. La sfida si svolge a colpi di ricette, cucinate in diretta, una al giorno, testa a testa, su temi prestabiliti. Molto estivi, certo: la grigliata, il pic-nic… e via dicendo. Etta sarà in studio coadiuvata dal marito Fabrizio.

“La cosa buona, anzi ottima, della sfida è l’utilizzo - nei piatti prescelti dalla trattoria ligure - di prodotti DOP, IGP o a chiara valenza territoriale. Per questo l’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure sarà presente con le bottiglie a marchio consortile. Con la sua delicatezza e versatilità siamo certi che possa rappresentare un ingrediente vincente e rappresentativo dei sapori e dei gusti della nostra regione”, sottolinea Carlo Siffredi, presidente del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure.

Dunque appuntamento alle 12.00 di lunedì 29 su Rai1.

“Certo, non sarà facile: si tratta di sfidare il Lazio in casa sua, a Roma. Però l’esperienza della nostra trattoria, le interpretazioni innovative che abbiamo dato ai piatti, gli ingredienti di alta qualità come l’Olio DOP di una regione dove la Natura non regala nulla, potrebbero fare davvero la differenza” – sottolinea Etta, titolare, appunto, della trattoria 'La Etta' di Imperia.