Badalucco: domani in Piazza Marconi screening sul diabete a cura del Lions Club Arma e Taggia

Ennesimo appuntamento domani nell’entroterra per uno screening sul diabete. Dopo Montalto, Molini, Triora e Bajardo, il Lions Club Arma e Taggia, in collaborazione con la Croce Verde, saranno presenti a Badalucco. Pertanto chi desidera effettuare un controllo può recarsi in Piazza Marconi dalle 10 alle 12.30.