Sanremo: tombino pericoloso in galleria sulla ciclabile, la segnalazione con foto di un lettore

Un lettore vuole portare all'attenzione di chi si occupa della manutenzione della pista ciclabile di un problema che – dice - potrebbe trasformare un piccolo momento di piacere in qualcosa di sgradevole.

Stiamo parlando della galleria sulla ciclabile altezza dei tre ponti che è poco illuminata. Circa a metà percorso, affianco ad un tombino, si è formato un buco longitudinale che può veramente causare del male a qualcuno, spero che gli enti preposti possano far qualcosa per far sì che ciò non accada.