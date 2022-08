Olimpia Basket organizza numerose occasioni di prova e di divertimento per tutti i bambini

L’associazione sportiva taggese, che ormai coinvolge atleti e appassionati da Ospedaletti a Santo Stefano al Mare, apre la campagna tesseramenti 2022-2023 e lo fa come sempre, non con una sola iniziativa ma con una serie di opportunità per provare o anche solo per osservare ed avvicinarsi piano piano alla pallacanestro:

“Siamo pronti ad una stagione piena di sano divertimento; vogliamo condividere con più bambini possibile i tanti eventi, le iniziative, i tornei, i giochi, le vittorie e i successi, ma anche le sconfitte e gli insegnamenti che questo sport regala in continuazione” - è il commento del Responsabile Tecnico Ezio Arduino, un’enorme esperienza alle spalle e punto di riferimento provinciale per il pallone a spicchi - “per far provare questo gioco e soprattutto per scoprire quanto è sano l'ambiente in cui può formarsi un ragazzo o una ragazza del prossimo decennio, proponiamo tante opportunità di inizio stagione:

- 1 Giorno di camp gratuito il 9 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (il più classico degli Open Day) alla palestra Ruffini di Taggia;

- 2 settimane di prova gratuita del corso di minibasket che si svolgerà tre volte a settimana nella palestra del Mercato dei Fiori di Valle Armea o nelle palestre comunali di Taggia;

- 1 torneo (puoi fare solo il tifo o anche iscriverti con altri due amici) in Piazza Chierotti ad Arma di Taggia i giorni 1 e 2 ottobre 2022 (la CentropastoreCUP);

- Altre esibizioni e prove che organizzeremo durante le giornate dello sport di Sanremo e Taggia.

Inoltre, dopo il successo della settimana di Calizzano, ecco il primo Day-Camp cittadino.

40 ore di palestra, mare, giochi, tecnica e divertimento con i gli istruttori FIP e il magnifico staff dell'Olimpia. Ecco il programma:

DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 2022

9:00-12:00 allenamento palestra Ruffini di Taggia

12:00-15:00 relax e giochi in spiaggia di Arma T.

15:00-17:00 allenamento palestra Ruffini di Taggia

Chiude orgoglioso il presidente dell’ASD Olimpia Basket Arma Taggia, Nino Ioppolo: “Siamo una squadra di tecnici e di appassionati che, grazie alle innumerevoli iniziative e al contatto con il pubblico e nonostante l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, sta crescendo in visibilità e soddisfazioni; questo perché ha sempre creduto che il minibasket si debba fondare sul divertimento e sull'inclusione e non sulla 'mentalità del vincitore'. Ci alleniamo nelle Palestre di Taggia e nel Mercato dei Fiori in Valle Armea, tutte raggiungibilissime grazie all’Aurelia-bis, ma ci siamo anche allenati all’aperto nel periodo di lock-down e non ci siamo mai fermati di fronte alle avversità. Invito quindi tutti i bambini e le bambine a venire a provare, rimarranno stregati dallo sport più bello del Mondo!”.

Per info: Paola 329 4173976 oppure Luca 328 6438871.