Imperia calcio, presentato il calendario dell'Eccellenza ligure: via il 4 settembre in casa con l'inedita sfida al Canaletto

PER CONSULTARE E SCARICARE IL CALENDARIO COMPLETO CLICCA QUI

Svaniti i sogni di ripescaggio in Serie D, nonostante la fiducia iniziale, per l’ Imperia è tempo di guardare all’Eccellenza 2022/23. Nella giornata di ieri, il comitato ligure ha pubblicato i calendari del campionato che comincerà il prossimo 4 settembre: debutto in casa contro gli spezzini del Canaletto (che condivide l' impianto 'Astorre Tanca' con il Forza e Coraggio). Avvio abbordabile data la successiva trasferta ad Arenzano, alla seconda, e successivamente due match di fila al ‘Ciccione’ contro Angelo Baiardo e Athletic Club Albaro.

L'Imperia festeggerà i 99 anni all' Umberto Macera' contro il Rapallo Rivarolese (16 ottobre). Sicuramente più ostica la chiusura della stagione, in programma il 14 maggio: alla quartultima i neroazzurri andranno a Cairo Montenotte, saranno attesi nel derby ad Albenga alla penultima e 34° giornata in casa contro il Finale.

Dopo la vittoriosa uscita in Coppa Italia (1-2 a Taggia), l’Imperia aspetta il verdetto del match tra gli ingauni e i giallorossi (in programma domenica al ‘Riva’) e conoscere l’eventuale futuro nella competizione. Lo staff monitora le condizioni del bomber Antonio Polisena, alle prese con il primo infortunio della stagione. Il suo nome non era nemmeno in distinta per la sfida del ‘Marzocchini’.