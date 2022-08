Calcio: al via gli allenamenti degli Esordienti 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy

È iniziata la stagione calcistica 2022-23 degli Esordienti 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy. Ieri, al campo “Zaccari” a Camporosso, hanno infatti preso il via gli allenamenti rivolti ai giovani atleti nati nel 2010.

I ragazzi torneranno in campo oggi pomeriggio per il secondo allenamento valido per la nuova stagione. A partire dalle 18 la società sarà lieta di ospitare ed accogliere nuovamente tutti i ragazzi, che saranno seguiti dal mister Daniele Ventura, guida tecnica riconfermata per la stagione 2022-23.

«L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi nati nell’anno 2010 che desiderano provare a giocare presso la nostra struttura» - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - «Per questa settimana gli allenamenti saranno venerdì alle 18 e sabato mattina alle 10».