Sanremo: lavori per il muro di via Ariosto, Bellini “Grazie all'ufficio Lavori Pubblici, intervento atteso da tempo”

Con l'affidamento tramite gara alla ditta Zanotto verrà finalmente sistemato il muro di sostegno strada in via Ariosto.

“Intervento atteso da tempo (non si è proceduto al momento del crollo all intervento per somma urgenza ) e più volte sollecitato dal sottoscritto raccogliendo le giuste lamentele degli abitanti della zona - commenta il consigliere comunale Umberto Bellini - una volta però reperiti i fondi necessari, l'Ufficio Viabilità e l'assessore ai Lavori Pubblici si sono prontamente attivati al fine di porre rimedio a questa situazione di pericolo e di questo, anche a nome delle tante persone interessate, caldamente li ringrazio”.