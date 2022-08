Marco Scajola all'inaugurazione di 'Expo Valle Arroscia': "Manifestazioni che aiutano l'entroterra (Video)

Anche se sotto qualche scroscio di pioggia è stata inaugurata oggi pomeriggio la 9ª edizione di ‘Expo Valle Arroscia’ che, da corso Ponzoni, si snoderà sino a domenica anche lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri.

All’appuntamento anche l’Assessore regionale e candidato al Senato, Marco Scajola, che ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento per l’entroterra della provincia: “E’ una manifestazione che ritorna anche se con la pioggia. Un avvenimento della Valle Arroscia, in un territorio che deve essere recuperato anche se molti interventi sono stati fatti per la riqualificazione per renderlo più appetibile sul piano turistico e paesaggistico. Manifestazioni come questa sono sicuramente di grande aiuto”.