Settembre al Boca Beach, ogni weekend musica e intrattenimento in spiaggia

Pian piano il caldo che ha accompagnato turisti e cittadini per tre lunghi mesi sta scemando, i locali e gli stabilimenti balneari iniziano a chiudere ma questo non vale per il Boca Beach di Sanremo. Il Beach Club, considerato da portali e giornali autorevoli della zona e non solo, tra i 5 migliori della Liguria ha deciso di continuare l’avventura stagionale ancora per un po’.

Nonostante il grande “Closing Party”, avvenuto domenica scorsa, dell’ormai noto e appuntamento domenicale “PicNic”, lo stabilimento continuerà ad allietare le giornate di tutti coloro che amano il sole e il caldo settembrino.

La spiaggia, con i comfort di alto livello e servizi di nicchia dedicati a tutti i clienti, resterà ancora aperta per poter godere, finché il meteo lo permetterà, di qualche settimana in più dedicata al relax, alle vacanze e al sapore di mare.

Il ristorante, allo stesso modo, resterà attivo con un menù sempre aggiornato in base alla stagione e alla disponibilità di materie prime di alta qualità. I gustosi e ricercati piatti a base di pesce faranno da protagonisti ma saranno accompagnati da pietanze della tradizione sempre proposte in chiave innovativa. La cantina a disposizione offre davvero un’ampia scelta di bottiglie per poter accontentare ogni tipo di palato e tasca.

Il weekend, da sempre oggetto di grandi eventi, avrà modo anche a settembre di accogliere tutti i partecipanti in un ambiente festaiolo, com’è solito fare nel periodo della calda stagione.Dunque, per tutti coloro che hanno ancora voglia di festeggiare, il beach club non solo sarà aperto ma proporrà un incredibile intrattenimento con dj set durante le giornate di sabato e domenica dal pranzo al tramonto.

Il Boca Beach non ha mai smesso di essere pronto ad offrire party di alto livello e proporre le migliori comodità a chiunque voglia sperimentare e vivere questa location piena di sorprese ed emozioni.