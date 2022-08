Pieve di Teco: Expo Valle Arroscia, al via con il taglio del nastro l’edizione 2022: "Grande vetrina dell’entroterra che valorizza le eccellenze" (foto e video)

Inaugurazione in grande stile, nonostante un po' di pioggia, oggi pomeriggio a Pieve di Teco, della 9ª edizione di Expo Valle Arroscia che da corso Ponzoni si snoderà sino a domenica anche lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri.

Al taglio del nastro erano presenti Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, il sindaco di Pieve di Teco e presidente del parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri, sindaci e amministratori locali dei comuni della valle Arroscia, Alessandro Piana, vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura, Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo, Marco Scajola assessore regionale all’Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, nonché il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola. Presente anche il Prefetto, Armando Nanei, oltre alle massime autorità militari provinciali e locali. Presenti l'On. Flavio Di Muro, il candidato della Lega Edoardo Rixi e le Consigliere regionali Veronica Russo, Mabel Riolfo e Claudia Cerri.

La tre giorni è organizzata dall'Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, dal comune di Pieve di Teco in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco naturale delle Alpi Liguri e con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI.

Oggi quindi prende il via ufficialmente il weekend di festa che porterà turisti e visitatori a scoprire le bellezze del territorio, assaporare i prodotti tipici, visitare i carrugi, le botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco. Tutto questo, e non solo, l'Expo Valle Arroscia rappresenta un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi di mezza estate. Si tratta di un fine settimana da non perdere per buongustai, camminatori e famiglie.

Ad arricchire la nona edizione di Expo due interessanti novità: la mostra "Onde Barocche capolavori diocesani tra 1600 e 1750" presso la Chiesa Madonna della Ripa (sede del Museo Diocesano dell'Alta Valle Arroscia) via Eula a Pieve di Teco e la riapertura del Teatro Salvini dopo i lavori di riqualificazione. Nei tre giorni di Expo il gioiello dell'architettura del XIX Secolo sarà aperto al pubblico. Dalle 16 alle 17 di ogni giorno, sono inoltre previste visite guidate accompagnate dall'animazione della Compagnia teatrale "Cattivi di Cuore", cittadini onorari di Pieve di Teco.

Torna poi, l'apprezzata iniziativa "La piazza del gusto", a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata: nella giornata di sabato l'animazione musicale sarà curata dal dj Andrea Frello. Dopo il successo della passata stagione viene proposto nuovamente il Focus sul vino Ormeasco - 2°Memorial Boscetto - con la presenza del giornalista, scrittore e gastronomo Paolo Massobrio. Le iniziative del Parco delle Alpi liguri hanno fornito all'evento nuova vitalità e nuovo impulso valorizzando il mondo legato all'outdoor: sono in costante aumento gli appassionati di attività e sport all'aria aperta, risorsa fondamentale per promuovere il turismo nel comprensorio della Valle Arroscia. Anche quest' anno non mancherà la verve dell'intrattenitore Gianni Rossi. Per i più piccini divertimento assicurato con l'animazione curata da Ferm Spettacoli

L'evento è nato per valorizzare i prodotti del territorio - l'olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l'aglio ma anche la cucina tipica e l'artigianato - è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d'influenza dall'intero comprensorio dell'Arroscia con i suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un'economia in crescita. Expo valle Arroscia rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi ci saranno menu dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Cesio, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell'Arroscia. Nei tre giorni di Expo spazio ai grandi chef - protagonisti degli show cooking - a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende.

L'infopoint dell'organizzazione sarà il punto di riferimento e accoglierà il materiale fornito da altri Comuni e dalla delegazione di Bagnols en Foret. Tra gli espositori ci sono anche alcuni hobbisti e artigiani privati che esporranno attrezzature e materiali antichi con le dimostrazioni dei mestieri di una volta. Previsto, infine, uno stand (operativo h. 17-22) per la degustazione dell'Ormeasco, in tutte le sue versioni, con i consigli e le informazioni dei sommelier Ais e Fisar.

La tre giorni di Expo Valle Arroscia ospiterà anche associazioni enti, figure istituzionali che promuoveranno iniziative e campagne di sensibilizzazione. Tra queste l'associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che nella giornata di domenica proporrà Pompieropoli, attività ludiche e didattiche per i più giovani; l'associazione 'Prendiamoci per mano Onlus', solo domenica, che si occupa della malattia di Parkinson e poi l'Università degli Studi di Genova: ci saranno i referenti per l'orientamento impegnati a fornire info sulle varie facoltà e piani di studio. Le associazione 'Antiche Vie del Sale' e 'Cooperativa Brigì/Pro Loco Mendatica' oltre alla diocesi Albenga e Imperia, che firma la prestigiosa mostra Onde Barocche e l'ente Parco Alpi Liguri. La festa in Valle Arroscia è quindi iniziata all'insegna del gusto.