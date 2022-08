Lucinasco: domenica prossima, concerto duo Gibellini-Pellini nella Chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Antonino

Domenica 28 agosto alle 21.00 nella chiesa dei Santi Stefano e Antonino di Lucinasco, ultimo appuntamento con la musica classica grazie alla rassegna musicale "Concerti sul lago” promossa dall’associazione Nardini, dal parroco Don Stefano Mautone e dalla parrocchia di Lucinasco, con la collaborazione di numerosi sostenitori. Protagonista della serata sarà il duo Francesco Gibellini (tromba) e Stefano Pellini (organo). Un connubio originale, quello tra la tromba e l’organo: lo strumento che annuncia la guerra, ma che celebra anche la gloria e la vittoria, si sposa con lo strumento principe della musica di Chiesa. Ne scaturiscono sonorità sontuose, brillanti, avvolgenti ma anche inaspettatamente delicate che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che attraversa due secoli, a partire da brani di Bach, Haendel, Telemann, fino alla Sonata dell’organista e compositore C. Franck.



L'associazione Nardin tiene inoltre a ricordare che in occasione di questo concerto sarà possibile visitare il museo intitolato a Lazzaro Acquarone, composto da tre sezioni: la sezione sacra, che comprende oltre alla Chiesa della Maddalena, monumento nazionale, una raccolta di opere scultoree e pittoriche dalla fine del '400 al 1800; la casa contadina che ripropone un'abitazione di fine '800, con utensili e mobilio in uso comune in quel periodo; sezione etnografica, che comprende un frantoio d'epoca e la raccolta di utensili e attrezzi della vita contadina e artigiana ottocentesca.