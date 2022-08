La Challenge Sanremo Swimrun del 23 settembre sarà anche l'ultimo saluto ad Alessio Bianchi

Venerdì 23 settembre si svolgerà la Challenge Sanremo Swimrun intitolata ad Alessio Bianchi. Tesserato per la Riviera Triathlon 1992 era molto conosciuto ed apprezzato nell'ambiente dello Swimrun di Italia ed Europa.



"Sapevamo quanto tenesse a questo evento e con quanta dedizione stesse portando avanti i preparativi. - spiegano dall'organizzazione della manifestazione - Alessio ci ha lasciati prematuramente a fine luglio, colpito da un malore proprio mentre stava praticando lo sport che tanto lo appassionava. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Alessio nuoterà e correrà sempre accanto a noi: sarà per sempre dei nostri".



"Ricordiamo che non ci saranno cerimonie funebri, ma proprio la gara di Swimrun nel fine settimana del Challenge Sanremo rappresenterà l’estremo saluto ad Alessio. Riportiamo le parole della famiglia, Monica, Matilda, Anna e Francesco: 'Ringraziamo di cuore tutte le persone che si sono prodigate per realizzare a tempo di record questa gara che era il sogno di Alessio. Grazie per il vostro affetto e tutto il calore di cui ci state circondando che ci aiuta a sopportare questa infinita sofferenza... Grazie a tutti voi, cari amici'".