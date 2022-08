Imperia: al Santuario di Montegrazie il concerto “Violino virtuoso” con Andrea Cardinale e Nicola Giribaldi

Andrea Cardinale si è diplomato in violino al Conservatorio N. Paganini di Genova col M° R. Malfatto nel '92. È stato il primo allievo del suddetto Conservatorio ad aver eseguito più volte in un unico concerto a memoria la versione integrale dei celebri 24 Capricci di Paganini e ad averla incisa su CD. In oltre vent'anni di carriera concertistica ha al suo attivo oltre millecinquecento Concerti , si è esibito come solista in tutta Europa, Nord America, Sud America, Asia ,Africa.

Nicola Giribaldi si è diplomato brillantemente in pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino ha svolto parallelamente sia studi di Composizione e Didattica della Musica, sia universitari, laureandosi presso l’Ateneo genovese in Pedagogia nel 2000 ed in Storia dell’arte e valorizzazione del patrimonio artistico nel 2012 . In qualità di solista e camerista ha tenuto concerti in importanti istituzioni italiane ed estere. Già docente presso i Conservatori Statali di Musica di Trapani, Cagliari, Castelfranco Veneto, Novara, Alessandria è attualmente docente di Lettura della Partitura presso il Conservatorio “Paganini” di Genova”.