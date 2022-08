Gianni Berrino all'inaugurazione di 'Expo Valle Arroscia': "Manifestazione fondamentale per turismo ed economia" (Video)

Anche il candidato al Senato per le prossime elezioni politiche del 25 settembre, Gianni Berrino, ha presenziato alla inaugurazione della 9ª edizione di ‘Expo Valle Arroscia’ che, da corso Ponzoni, si snoderà sino a domenica anche lungo i sentieri del Parco delle Alpi Liguri.

Gianni Berrino, che è anche Assessore al Turismo della Regione Liguria, ha confermato le qualità dell’expo avviato oggi e l’importanza di manifestazioni come questa per il futuro economico dell’entroterra: “Abbiamo da oggi a Pieve di Teco le eccellenze agroalimentari e artigianali della Valle Arroscia. Un punto di riferimento, non solo per produttori e visitatori locali ma anche per i turisti. Questo dimostra che l’artigianato, le produzioni enogastronomiche e vinicole sono importantissime per attrarre nuovi flussi turistici in Liguria e in particolare nel bellissimo entroterra”.

Manifestazioni come l’Expo Valle Arroscia contribuiscono a mantenere in vita attività: “E’ proprio così’ – ha terminato Berrino – perché producono occupazione, evitando lo spopolamento delle zone montane. Un tripla valenza, quindi, commerciale, turistica e produttiva sul piano del lavoro”.