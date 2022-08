Entra nel vivo la 9ª edizione del Bordighera Book Festival: questa sera Gene Gnocchi ai giardini del Palazzo del Parco

ore 11 Spazio Europa: Giuseppina Gullì “Con altri occhi...gli animali raccontano tra fantasia e realtà” Laura Capone editore

ore 11.45 Spazio Europa: Michele D’Amore “Un campionato... sulla carta” I.P.

ore 16.15 Buga Buga: Lilia De Apollonia “La Regina la Filantropa e l’Imperatrice” Aristocratiche inglesi a Vallecrosia Sagep ed.

ore 16,30 Spazio Europa Elide Ceragioli “Rainulfo, il normanno che fondò Aversa” Robin&son edizioni

ore 16.45 Buga Buga Enzo Barnabà “Il meglio tempo” Infinito edizioni

ore 17 Spazio Europa Davide Bergo “La scelta” Atene edizioni

ore 17.30 Buga Buga Gisella Merello “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera” e la comunità britannica di Otto-Novecento Alzani editore

ore 17.45 Spazio Europa Christian Peluffo “Einstein non credeva a Darwin” Arianna editrice

ore 18.15 Buga Buga Raffaella Fenoglio “Pulp Kitchen. Le ricette tratte dal film di Quentin Tarantino” Trenta editore

ore 18.30 Spazio Europa Giuseppe Angelillis "Dal SIA al Reddito di Emergenza: percorsi e strumenti di inclusione attiva" Il cielo stellato ed.

ore 19 Buga Buga Marco Lombardi "Ti ho lasciato il minestrone in garage" La Bussola edizioni e "La Cinegustologia e il media Entertainment" Fausto Lupetti editore. A dialogare di Cinegustologia con Marco Lombardi ci sarà Massimo Viglietti noto chef stellato ligure

ore 19.15 Spazio Europa Corrado Chiarabini “La scelta giusta” YCP

La serata continua alle 20.30 da Chez Louis con la Cena cinegustologica: la “regia culinaria” degli chef sarà associata alla regia cinematografica di un noto autore contemporaneo. Quattro piatti per quattro film con proiezione clip. Il compito di condurre questa particolare serata sarà di Marco Lombardi docente all'Università Sapienza di Roma, autore e conduttore del programma Come ti cucino un film, in onda su Gambero Rosso Channel, e regista del film Fritti dalle stelle, visibile su Amazon Prime Video.

Ospite lo Chef stellato Massimo Viglietti.

Per prenotazioni 0184 261603