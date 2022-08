Diano Castello: domani doppio appuntamento live con Anyway e Simone Alessio “Garibaldi”

Ultimo sabato di agosto all’insegna della buona musica anche a Diano Castello, dove continuano le esibizioni di gruppi ed artisti locali, iniziativa (che ha preso il via a fine luglio) curata dall’amministrazione comunale.

Domani sono in programma due concerti, dalle ore 21.30, per allietare la serata di residenti, avventori e turisti (che trovano ad accoglierli anche l’ufficio Iat), sempre più numerosi, che si recano a visitare le bellezze artistiche ed architettoniche di uno dei Borghi più belli d’Italia.

Anche perché il fascino notturno di Diano Castello è per molti una vera e propria scoperta.

Sotto il loggiato di piazza Quaglia, di fronte all’Osteria di Castello, spazio ad Anyway Musica, duo composto dalla vocalist Amelia e dal poliedrico musicista Simone (sax, clarinetto e fisarmonica). In piazzetta Mari, nei pressi del Caffè del Borgo si esibisce invece Simone Alessio, in arte Garibaldi, giovane cantautore dianese, già vincitore del premio della Critica al Festival Nazionale della Melodia. che di recente ha pubblicato un nuovo singolo, dal titolo “Non mi va”.

L’ultimo appuntamento con le serate musicali estive a Diano Castello è fissato per sabato 10 settembre, con Chiara Ragnini, in piazza Massone. Nel frattempo c’è grande attesa per la serata di sabato 3, quando tutto il suggestivo borgo di Diano Castello farà un tuffo indietro nei secoli, tornando al Medio Evo, per l’imperdibile evento itinerante Castrum Diani.