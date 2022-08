Civezza: domenica prossima, concerto dal titolo ‘Playing Shakespeare’ in piazza Marconi

Domenica 28 agosto, in piazza Marconi a Civezza (ore 21.30), si terrà l’evento musicale ad ingresso libero ‘Playing Shakespeare’. Ingresso libero

“Nella lingua di William Shakespeare – spiegano gli organizzatori - il verbo che traduciamo con giocare significa anche suonare e recitare. Playing Shakespeare, presentato dal Ficta Musica Ensemble è un po’ concerto e un po’ spettacolo e nasce con l’intento di divertire e divertirsi rendendo omaggio al periodo che non a torto è stato definito The Golden Age, cominciato sotto il regno di Elisabetta I. Un’età in cui non mancarono intrighi e dissensi, ma che vide per la prima volta la corte inglese, intorno alla quale era sorta una strabiliante produzione musicale, letteraria e teatrale, competere e primeggiare in Europa.

Il programma di Playing Shakespeare prevede brani vocali e strumentali del rinascimento inglese. Un occhio di riguardo è riservato a John Playford, autore del celebre The English Dancing Master, un manuale di ballo con musica e passi delle più celebri danze in voga all’epoca e John Dowland, un raffinato compositore contemporaneo di Shakespeare, molto apprezzato per la vena malinconica che attraversava molte sue opere. A questi si aggiungono altri brani che restituiscono il clima del periodo.

Alla musica si alternano brevi monologhi, ci perdoni il grande Bardo, in cui Desdemona, la balia di Giulietta e la regina Gertrude si allontanano per un attimo dal contesto in cui Shakespeare le ha create, offrendoci un punto di vista inedito degli eventi che le hanno viste protagoniste.

Ficta Musica Ensemble è composto da

Marcella Grossi, arpa e flauti

Cristina Rovaldi, canto

Nicoletta Bracco, flauti e testi

Agata Nerelli, voce recitante.

Provenienti da diversi percorsi di studio, accademici e non, ma accomunate dalla passione per la musica e l’arte, le componenti del gruppo hanno maturato anni di esperienza nelle più svariate formazioni e performances”.

(in caso di pioggia il concerto si terrà al Forum Gianmarco Ricca)