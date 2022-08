"Bajardo Lectures", sabato lezione su Italo Calvino con Maceri, Zuin e il collettivo Macalevi

La terza annata delle “Bajardo Lectures” sta avvicinando al termine con gli ultimi due appuntamenti. Sabato 27 agosto alle ore 18 la Chiesa Vecchia ospiterà una interessante lezione su Italo Calvino e le fiabe, a concludere un percorso nel mondo fiabesco da parte di vari scrittori come Tolkien, Macdonald e Antonio Rubino.



A guidare la conversazione sarà il professor Gerson Maceri, docente di lettere e studioso di Italo e Mario Calvino, nonché di storia e cronaca locale, temi su cui ha dato alle stampe diversi lavori. Alcuni brani tratti dalle “Fiabe italiane” saranno interpretati dall’attrice veneta Beatrice Zuin, mentre si attendono curiose novità dall’intervenmto del collettivo Macalevi, un duo di giovani musicisti usciti dal conservatorio di Bari, che porteranno a Bajardo una rivisitazione di motivi popolareschi del Ponente ligure in versione elettronica.



"Le Bajardo Lectures – Università d’Estate di Castel Bajardo – non guardano dunque solo al passato, alla storia e ai personaggi di un tempo, ma sono aperte anche sulle sperimentazioni e le novità in campo creativo.Calvino è uno degli scrittore italiani più noti al mondo e, insieme ai suoi romanzi di stampo trettamente novecentesco, si applicò anche alla raccolta e allo studio del patrimonio fabulistico nazionale, scoprendo in sé stesso una vena che sarebbe scaturita nella notissima trilogia “araldica” de “Il Barone Rampante”, “Il Visconte dimezzato” e “Il Cavaliere inesistente”. Il relatore saprà interessare il folto pubblico che solitamente segue l’Università bajocca spiegando appunto l’approccio del grande Calvino alle narrazioni popolari. L’iniziativa è come sempre firmata dall’Accademia della Pigna in questo caso con la collaborazione della dottoressa Anna Giulia Di Panfilo del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, realizzata col supporto del Comune di Bajardo" - concludono gli organizzatori.