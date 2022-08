Come trasformare una cantina in un centro benessere

Quando si pensa ai centri benessere vengono subito in mente luoghi rilassanti ma anche bellissimi e curati. Quegli stessi luoghi, prima di diventare il regno del relax, accoglievano altre funzioni o sono stati dei semplici muri spogli.

Anche una vecchia cantina può trasformarsi completamente ed è proprio quello che è successo con la realizzazione di una piccola spa all’interno di un antico fabbricato in pietra.

Il progetto è partito dalla volontà di ampliare i servizi di un'incantevole struttura ricettiva nel cuore della romantica Rocchetta: il BnB La Pecora Nera .

La richiesta è stata quella di realizzare una vasca relax in un vecchio locale in pietra, ormai da anni utilizzato come deposito. L’obiettivo era offrire ai clienti un servizio in più per rendere unico il loro soggiorno, per festeggiare una ricorrenza o concedersi una pausa rilassante.

I proprietari si sono affidati ad Acquapro che ha pensato alla soluzione ideale per realizzare una piccola piscina interna dove abbandonarsi alla magia dell’acqua e dei colori.

In effetti raggiungere la struttura passeggiando tra i vicoli del borgo medievale ha un che di fiabesco e fa venir voglia di spegnere il cellulare e lasciarsi andare ai piaceri della vita. Un’oasi di benessere dove l’acqua non poteva assolutamente mancare!

Dopo alcuni incontri per capire quali fossero le esigenze e vari sopralluoghi per conoscere il sito del progetto, sono state sviluppate alcune proposte per poi approdare alla soluzione perfetta per quegli spazi colmi di storia. Aprendo la porta della della piccola spa si viene accolti dalla scenografica lama d’acqua incorniciata tra i bei muri in pietra a vista. La cascata invita a entrare nella vasca riscaldata, a godersi il massaggio delle bocchette ad aria e a rilassarsi con la cromoterapia che attraverso i colori delle luci LED a filo acqua trasforma la stanza in un vero luogo d’incanto!

Il risultato lo si può apprezzare già dalle immagini!

Se hai in mente un progetto simile puoi contattare Acquapro al numero 0184288928 o visitare lo showroom a Camporosso in corso della repubblica, 138 !