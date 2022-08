Sanremo: lavori di rinnovamento della rete gas, dal 31 agosto scatta la chiusura di via Duca degli Abruzzi

Mercoledì prossimo, il 31 agosto, a Sanremo, via Duca degli Abruzzi verrà temporaneamente chiusa al traffico dall'intersezione con via Goethe. Una modifica alla viabilità necessaria per permettere a Italgas di effettuare gli attesi lavori di rinnovamento della rete di distribuzione del gas naturale.

C'è un cronoprogramma che è stato concordato dalla società con il Comune di Sanremo per limitare i disagi e portare a termine l'opera. Le attività prenderanno il via già nella giornata di martedì 30 agosto. Nel primo giorno sarà predisposta l'area cantiere, con l'istallazione di semafori mobili per la gestione della viabilità con senso unico alternato.

Mercoledì i lavori entreranno nel vivo. Le opere di scavo renderanno necessaria l'interruzione della circolazione su via Duca degli Abruzzi con viabilità deviata lungo la bretella di via Lamarmora. L’1 e il 2 settembre verrà effettuato il completamento delle opere di sostituzione del tratto di rete e il ripristino del manto stradale.

"L’iniziativa rientra nel più ampio piano di ammodernamento e trasformazione digitale delle condotte, teso a dotare il territorio e le comunità di un’infrastruttura sempre più capillare, flessibile e intelligente. In questo modo migliora ulteriormente la qualità e l’efficienza del servizio, ma si guarda anche ad un prossimo futuro predisponendo la rete per la possibile distribuzione di gas rinnovabili come biometano e idrogeno" - spiegano da Italgas.