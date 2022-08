Sanremo: corrente elettrica che va e viene da diverse ore in città, la frazione di Verezzo al buio dalle 20

Grossi problemi di corrente elettrica in tutta Sanremo, da questa sera alle 19. Ancora ignote le cause ma, da diverse ore la corrente va e viene in diverse zone della città.

In particolare i problemi vengono segnalati nell’immediato entroterra, dove le apparecchiature elettriche stanno soffrendo in continui ammanchi di corrente.

I più gravi sono stati registrati nella frazione di Verezzo, dove la luce manca in pratica da un paio d’ore. Al momento non sono state date informazioni sui motivi del guasto.