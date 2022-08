Non vuole aspettare l'arrivo in ospedale, bimba nasce su un'ambulanza di Sanremo Soccorso

Nascita inaspettata questa notte su un’ambulanza di Sanremo Soccorso. Alle prime luci dell’alba, infatti, una piccola neonata, non volendo aspettare l’arrivo in ospedale, ha pensato bene di venire alla luce sul mezzo di soccorso alle ore 5.55. A darne notizia sono i volontari della pubblica assistenza che hanno così dato il benvenuto ad una nuova vita. La direzione della PA, oltre a rivolgere i migliori auguri ai genitori, ringraziano Sandro e Stefano, gli operatori che hanno contribuito alla nascita di una nuova vita, per la loro professionalità.